3,5 миллиона рублей отдал мошеннице житель Улан-Удэ, пытаясь заработать на инвестициях

Мужчина выполнил требования незнакомки и перевел 3,5 миллиона на счет мошенницы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель Бурятии рассчитывал найти дополнительный заработок, а в результате остался без денег. Мужчина отдал мошенникам 3,5 миллиона рублей. Об этом сообщает прокуратура Республики Бурятия.

- Житель Улан-Удэ с целью получения денежного дохода от инвестиций оставил заявку со своими данными на сайте компании в сети Интернет, - говорится в сообщении ведомства.

Спустя некоторое время раздался долгожданный звонок. Это оказалась женщина, которая представилась мужчине сотрудницей инвестиционной компании. Она пояснила улан-удэнцу, что для того, чтобы получить прибыль, необходимо перевести денежные средства на якобы инвестиционный счет. Мужчина выполнил требования незнакомки и перевел 3,5 миллиона на счет мошенницы. Сотрудники полиции призывают не поддаваться на уловки аферистов и тщательнее проверять информацию.