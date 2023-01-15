Хоккеисты ангарского «Ермака» всухую проиграли команде из Рязани

Фото: Николай Стернин

Хоккейный клуб «Ермак» из Ангарска потерпел очередное поражение. Игра с командой «Рязань-ВДВ» в рамках чемпионата ВХЛ состоялась в субботу, 14 января. «Ермак» принимал соперников на своем льду. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Ермак»

- Соперники отчаянно боролись за выход в плей-офф. Ангарчане же потеряли шансы на попадание в топ-16 клубов Всероссийской хоккейной лиги уже к концу декабря. В итоге победа со счетом 2:0 досталась тому, кому она нужнее - «Рязани», - говорится в сообщении.

Гости с первых минут больше владели инициативой. Рязанцы забросили шайбу в ворота «Ермака» за две минуты до завершения первого периода. Вторая шайба прилетела «хозяевам» уже во втором периоде. В результате идущий на последнем месте в турнирной таблице «Ермак» потерпел четвертое поражение подряд.