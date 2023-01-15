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НовостиОбщество15 января 2023 9:34

Иркутянки с онкологическими заболеваниями снялись для календаря в стиле будуар

Участие в съемках приняли женщины от 20 до 59 лет
Виктория КУДАЕВА
Участие в съемках приняли женщины, победившие рак и те, кто еще борется с этим страшным диагнозом

Участие в съемках приняли женщины, победившие рак и те, кто еще борется с этим страшным диагнозом

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Иркутске представили новый социальный проект. Женщины, победившие рак и те, кто еще борется с этим страшным диагнозом снялись для календаря на 2023 год в стиле будуар. Об этом сообщает благотворительный фонд «ТАК надо!».

- Любая болезнь, даже такая серьезная, как онкология, это вызов человеку. Но она не должна стать ограничением возможности жить. Я сама в свое время перенесла туберкулез, и я понимаю, что значит бороться за жизнь, - рассказывает директор благотворительного фонда «ТАК надо» Татьяна Башкатова.

Участие в съемках календаря приняли женщины в возрасте от 20 до 59 лет. У каждой из них своя история борьбы с недугом. Кто-то находится в ремиссии рака, а кого-то болезнь перешла в четвертую стадию. Одна из женщин перенесла 70 сеансов химиотерапии. Организаторы проекта надеются, что им удалось доказать, что борьба за жизнь не должна мешать самой жизни.