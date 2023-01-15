1 февраля в Иркутске откроется запись на курсы проекта «Активное долголетие»

Главная цель проекта – дать возможность обрести интересное хобби, на которое раньше не хватало времени. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Администрация Иркутска вновь открывает запись на курсы проекта «Активное долголетие». Она будет проходить в течение трех дней, с 1 по 3 февраля. Об этом сообщается пресс-служба мэрии Иркутска.

- Главная цель проекта – это расширить горизонты для иркутян «серебряного возраста», дать возможность обрести интересное хобби, на которое раньше не хватало времени. Пройти бесплатное обучение могут все желающие старше 55 лет, имеющие регистрацию на территории города, - говорится в сообщении.

У жителей города есть возможность укрепить здоровье, разучить танцевальные движения по музыку, проявить сценические таланты и художественные способности, выучить иностранные языки, а также приобрести навыки работы на компьютере и смартфоне.

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Запись будет вестись по адресу: ул. Марата, 14, 1 этаж (единые окна). Режим работы: с 10.00 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00. При себе необходимо иметь паспорт. Подробную информацию можно узнать по номерам телефонов: 52-04-14, 52-04-16.