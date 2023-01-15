Пешеходный мост через реку Снежная построят в Слюдянском районе после обращения к президенту

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В Слюдянском районе появится пешеходный мост через реку Снежная. Работы по возведению начались после обращения жительницы поселка Новоснежная к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Существующий пешеходный мост находится в аварийном состоянии. Поэтому в первую очередь будет сделан временный переход, которым жители будут пользоваться во время строительства нового моста. В ближайшее время будет разработан график производства работ, - говорится в сообщении ведомства.

Известно, что стоимость работ составляет 106 миллионов рублей. Строительство завершится осенью 2023 года. Пешеходный мост через реку Снежная был построен еще в 1970-е годы. Он связывает поселок Новоснежная Иркутской области, где проживает около 600 человек, с селом Выдрино в Республике Бурятия. Именно здесь расположены все социальные объекты, аптеки и магазины.