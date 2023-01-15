Жительница Читы обратилась в прокуратуру из-за того, что ее ребенка выгнали на мороз из школьного автобуса

Сотрудники Прокуратуры и СК проводят проверку по обращению мамы, ребенка которой высадили из школьного автобуса в Чите Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Прокуратуры и СК проводят проверку по обращению мамы, ребенка которой высадили из школьного автобуса в Чите. Об этом сообщают пресс-службы Прокуратуры и СК Забайкальского края.

- Прокуратура Железнодорожного района г. Читы организовала проверку по поступившему 13 января 2023 года обращению местной жительницы о нарушении прав ее ребенка, учащегося в 5-м классе, которого отказались подвозить на школьном автобусе, - говорится в сообщении ведомства.

Также женщина в заявлении пожаловалась на неудовлетворительное состояние мебели и полового покрытия в классе. Ранее об этом инциденте рассказали в местных СМИ. Сотрудники ведомств дадут оценку соблюдению прав учащихся школы на транспортное обеспечение и требований, предъявляемым к состоянию школьных помещений. В случае, если нарушения будут выявлены, прокуратура привлечет к ответственности виновных.