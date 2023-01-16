Погода в Иркутске 16 января 2023 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Иркутске 16 января 2023 ожидается вполне комфортная для сибиряков. Синоптики Иркутского Гидрометцентра рассказали КП-Иркутск, что в городе сегодня днем будет -10…-12 градусов.

Погода в Иркутске 16 января 2023: прогноз

- Днем в городе выпадет небольшой снег, - говорят метеорологи. – Над головами ждем небо облачное с прояснениями. Ветер дует с северо-запада со скоростью 6-11 м/с.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в понедельник нормальное – 724 миллиметра ртутного столба, а вот влажность повышенная – 77%. Что касается прогноза по региону, то погода в Иркутской области 16 января 2023 также обещает быть облачной с прояснениями, местами выпадет небольшой либо умеренный снег, порывы ветра могут составлять 14 м/с.

В Приангарье столбики уличных термометров покажут сегодня -9…-14, местами до -19…-24. На северо-востоке области холоднее – там -23…-28, местами до -35. Но еще суровее погода в Катангском районе, там в понедельник -33…-38, местами до -40, а на севере этого района 16 числа и вовсе показания термометров могут опуститься до -46…-51.

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