Следком завел уголовное дело о халатности при переселении из аварийного жилья в Братске Фото: СУ СКР по Иркутской области

СУ СК России по Иркутской области завел уголовное дело по статье "Халатность" после поступивших жалоб от жителей Братска, которых переселили из аварийного жилья в 2017-18 годах. Новоселов не устраивает качество предоставленных властями квартир. Они считают, что объекты были построены с многочисленными нарушениями. За несколько лет недочеты так и не были исправлены, а заказчик работ проходит процедуру банкротства. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Следкома.

- Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Иркутской области Анатолию Ситникову доложить о ходе расследования уголовного дела, - отметили в ведомстве.

11 января стало известно о том, что следователи СК проведут доследственную проверку после обращений жителей Братска. Первые сообщения о недовольствах сибиряков появились в СМИ.

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