Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаАфишаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 января 2023 4:04

8 человек погибли в ДТП на дорогах Иркутской области в минувшую неделю

Еще 50 пассажиров, водителей и пешеходов получили различные травмы
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
8 человек погибли в ДТП на дорогах Иркутской области в минувшую неделю

8 человек погибли в ДТП на дорогах Иркутской области в минувшую неделю

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Госавтоинспекции по Иркутской области поделились обзором ДТП за минувшую неделю. Так, с 9 по 15 января на дорогах региона зарегистрировали 43 аварии, в которых погибли сразу 8 человек. Еще 50 пассажиров, водителей и пешеходов получили различные травмы. Некоторым из них понадобилась помощь медиков.

- Рейтинг причин ДТП возглавляют: нарушение правил расположения ТС на проезжей части - 8, - отмечают в ведомстве. - Также в рейтинге: несоответствие скорости конкретным условиям движения - 7, выезд на полосу встречного движения - 6, нарушение правил проезда пешеходного перехода - 6, несоблюдение очередности проезда - 5, неправильный выбор дистанции - 4.

К слову, 22 ДТП зафиксировали на дорогах Иркутска и Иркутского района. В столице Приангарья за неделю пострадали 23 взрослых и 4 детей, 1 человек погиб. Полицейские настоятельно просят автомобилистов соблюдать правила дорожного движения.