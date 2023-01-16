8 человек погибли в ДТП на дорогах Иркутской области в минувшую неделю Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Госавтоинспекции по Иркутской области поделились обзором ДТП за минувшую неделю. Так, с 9 по 15 января на дорогах региона зарегистрировали 43 аварии, в которых погибли сразу 8 человек. Еще 50 пассажиров, водителей и пешеходов получили различные травмы. Некоторым из них понадобилась помощь медиков.

- Рейтинг причин ДТП возглавляют: нарушение правил расположения ТС на проезжей части - 8, - отмечают в ведомстве. - Также в рейтинге: несоответствие скорости конкретным условиям движения - 7, выезд на полосу встречного движения - 6, нарушение правил проезда пешеходного перехода - 6, несоблюдение очередности проезда - 5, неправильный выбор дистанции - 4.

К слову, 22 ДТП зафиксировали на дорогах Иркутска и Иркутского района. В столице Приангарья за неделю пострадали 23 взрослых и 4 детей, 1 человек погиб. Полицейские настоятельно просят автомобилистов соблюдать правила дорожного движения.