Какой будет погода в Иркутске 17 января 2023, рассказали метеорологи Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 17 января 2023 обещает быть без осадков. Сегодня в городе ожидается вполне приятная дневная температура. Синоптики Иркутского Гидрометцентра рассказали КП-Иркутск о том, что температурные показатели ждут в районе -10…-12 градусов.

Погода в Иркутске 17 января 2023: прогноз на день

- Погода в Иркутске 17 января 2023 будет облачной с прояснениями, без существенных осадков, - уточняют метеорологи. – Небольшой снег пойдет вечером. В областном центре ветер сегодня сменится с юго-восточного на северо-западный, скорость воздушных масс составит 5-10 м/с.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – 717 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха пониженная – 69%. Погода в Иркутской области 17 января 2023 не такая комфорная. В Приангарье пришли морозы до -51 градуса. Такие показатели сегодня на севере Катангского района. В самом муниципалитете, а также в Киренском районе -31…-36, местами до -46. В регионе обещают снег – местами небольшой, местами умеренный, порывы ветра до 12 м/с. Столбики уличных термометров по области в остальных районах покажут -9…-14, местами -19…-24.