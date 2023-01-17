Пробки в Иркутске 17 января 2023 утром. Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Иркутске 17 января 2023 утром оцениваются в восемь баллов. Заторы есть перед плотиной ГЭС на улице Захарова. Затруднено движение по улице Старо-Кузьмихинская перед Академическим мостом. Не просто подъехать к этой переправе и со стороны микрорайона Синюшина гора. На перекрестке с улицей Вампилова там ДТП.

Пробки в Иркутске 17 января 2023 утром: где заторы

Перед Глазковским мостом также пробка начинается от улицы Боткина, далее все красным расцвечено на карте на улицах 2-я Железнодорожная и Маяковского. Есть заторы на улице Ширямова, Урожайной, Баррикад, Декабрьских Событий, Байкальской, Пискунова, Седова и Тимирязева.

- Пробки в Иркутске 17 января 2023 утром 8 баллов, это на 1 балл больше, чем обычно в это время во вторник, - сообщают сотрудники Яндекс. - Ожидается, что пробки продолжат снижаться и к 12 часам достигнут 3 баллов. Но затем начнут расти и к 13 часам достигнут 4 баллов.

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