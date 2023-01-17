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НовостиПроисшествия17 января 2023 4:06

Инженера из Ангарска приговорили почти к 3 годам колонии за разглашение коммерческой тайны

Правоохранителям удалось доказать 15 эпизодов преступления
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Инженера из Ангарска приговорили почти к 3 годам колонии за разглашение коммерческой тайны

Инженера из Ангарска приговорили почти к 3 годам колонии за разглашение коммерческой тайны

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ангарске суд признал виновным бывшего работника градостроительного предприятия в разглашении коммерческой тайны. 51-летний инженер с помощью смартфона передавал информацию о предложениях участников закупок, конечно же, без согласия владельцев. Об этом сообщают в пресс-службах УФСБ России по Иркутской области и Ангарского городского суда.

- Сведения мужчина получал путем использования рабочего компьютера с доступом к специальной программе, под своей служебной учетной записью, - отметили в ведомствах.

За передачу сведений заинтересованным в этом людям он получал от них оплату. Стоит ли говорить, что доступ к этой информации был строго ограничен. Как итог: незаконное распространение персональных данных и подорванная репутация компании, где работал инженер.

Правоохранителям удалось доказать 15 эпизодов преступления, совершенных в период с июля 2020 года по август 2022-го. В расследовании помогал сам обвиняемый, он полностью признал свою вину и возместил ущерб бывшему работодателю. Суд принял решение лишить сибиряка свободы на 2 года и 10 месяцев, направив его в колонию – поселение. Также у мужчины изымут имущество, которое было куплено на деньги от незаконного заработка.