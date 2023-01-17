Водитель грузовика устроил массовое ДТП с тремя пострадавшими и сбежал под Иркутском Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

Накануне, вечером 16 января, произошло ДТП с пострадавшими в Иркутском районе. По информации инспекторов ГИБДД, около 23:00 на трассе Иркутск-Усть-Ордынский водитель грузовика марки «ЗИЛ» не справился с управлением, из-за чего выехал на встречку, где врезался в BMW. От удара иномарка столкнулась с автомобилями Chevrolet Cobalt и Ford Ranger.

- В результате дорожного происшествия водитель BMW, а также двое пассажиров, находившихся в салоне BMW и Chevrolet, получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу, - сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.

Виновник происшествия скрылся с места, оставив на месте ДТП грузовик. Полицейские уже организовали всестороннюю проверку и начали розыск виновника аварии, из-за которого на больничной койке оказались сразу три человека.

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ОЧЕВИДЦЕМ

Всех очевидцев ДТП либо лиц, располагающих информацией о месте нахождения водителя, обратиться в дежурную часть ОБДПС ГИБДД МУ МВД России «Иркутское» по телефону 8(3952)21-76-00, 8(3952)21-76-01 или 02.