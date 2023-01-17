51 житель Иркутской области заболел коронавирусом за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приангарье выявлен 51 случай коронавирусной инфекции за минувшие сутки. В целом, по данным на 17 января в регионе подтверждено официально более 358 тысяч случаев. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- Официально подтверждено 358807 (+51 за сутки) случаев новой коронавирусной инфекции. Зарегистрировано 8863 (+1) летальных случая, 932 (0) случая – от сопутствующих COVID-19 заболеваний, - отмечают в ведомстве.

Скончался один человек именно из-за коронавируса, на 17 января в регионе не зафиксированы смерти от сопутствующих заболеваний. Победить опасную инфекцию удалось 354 089 жителям Приангарья.

Сибиряков просят внимательно относиться к своему здоровью. Людям с хроническими заболеваниями и пожилым советуют носить маски в общественных местах, в том числе в транспорте. Также жителей Иркутской области призывают пользоваться средствами дезинфекции рук, вовремя прививаться и ревакцинироваться.