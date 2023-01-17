Слесарь из Усолья-Сибирского перевел мошенникам 2 млн рублей

Обман через интернет остается популярной схемой мошенников. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Заманчивая возможность получить легкие деньги продолжает привлекать людей. Несмотря на все предостережения со стороны правоохранительных органов, все равно находятся те, кто отдает все сбережения в обмен на мифическую прибыль. Так поступил и 58-летний слесарь из Усолья-Сибирского. Он перевел мошенникам почти 2 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

- Мужчина нашел объявление в интернете о вложении сбережений в криптовалюту, перешел по ссылке и оставил заявку. После чего ему позвонил неизвестный, который представился менеджером инвестиционной компании и предложил вложить крупную сумму, - поясняют в ведомстве.

Слесарь тут же перевел все деньги через приложение. Злоумышленники воспользовались тем, что мужчина не особо разбирается в финансах. При этом схемы мошенников становятся все более сложными. Например, они обманули директора кондитерского цеха из села Мамоны на 70 тысяч рублей.

Аферисты придумали целую схему. Они позвонили и сообщили, что их предприятие закрывается. Поэтому они могут продать пор выгодной цене муку и сахар. Женщина обрадовалась такой возможности и отдала деньги таксисту, который якобы должен был вручить их владельцам товара. Позже приехал грузовик с мукой и сахаров, но вот незадача. Водитель сказал, что ему должны оплатить товар.

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