Проведение крещенских купаний обсудили в Иркутске

Проведение праздника Крещения обсудили в администрации Иркутска. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Детали организации и проведения праздника Крещения Господня обсуждали на заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности под руководством мэра Иркутска Руслана Болотова.

– Массовое купание в Иордани – традиционное для Иркутска мероприятие, мы возобновили его проведение после двухлетнего перерыва. Наша главная задача – скоординировать действия всех структур. В первую очередь, чтобы обеспечить безопасность людей, создать для них максимально комфортные условия, – подчеркнул Руслан Болотов. – Сегодня в областном центре единственным разрешенным местом для купания в этот день является залив Якоби. Здесь сейчас устанавливают ледовые скульптуры, готовят проруби для купания и забора воды. 19 января поставят палатки для переодевания и обогрева, обеспечат медицинское сопровождение и охрану общественного порядка.

Накануне МУП «Иркутскавтодор» почистит и обработает противогололедными материалами дороги в районе залива, будут организованы дополнительные места для парковки транспорта. В то же время сотрудники МКУ «Безопасный город» будут дежурить у проруби и патрулировать места возможных несанкционированных купаний.

Омовение в таких прорубях опасно по многим причинам: можно получить обморожение, попасть в подледное течение и даже заразиться кишечной инфекцией. В то время как у официальной иордани будут дежурить спасатели, установят палатки для переодевания и обогрева, туалет, обеспечат горячим чаем и проверят состав воды.

Впрочем, нырять в мороз в реку вовсе не обязательно. Тем более, что именно с 18 января синоптики обещают усиление ветра до 14 м/сек и понижение температуры до -28, -30 градусов. Службы и освещение воды пройдут во всех храмах и церквях Иркутска. Купели для омывания будут доступны в Ленинском округе – в Михайло-Архангельском храме на улице Академика Образцова, 1 и Храме Успения Божией Матери на Полярной, 98.

Как пояснил настоятель Александро-Невского Храма протоиерей Марк Косолапов, торжественная служба и освещение воды в храмах начнутся в 17 часов 18 января. Утром 19 января, после литургии и крестного хода, проходит освещение водоема.

– При совершении обряда купания в проруби важно соблюдать некоторые правила. Самое главное – должно быть личное желание. Не следует поддаваться чьим-то уговорам. Окунаться можно только при отсутствии каких-либо признаков недомогания, делать все очень медленно. И, естественно, никакого алкоголя. После купания рекомендуется выпить чай, кофе, отвары трав.