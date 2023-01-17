Полиция пресекла торговлю контрафактными сигнализациями в Иркутске

Сотрудники оперативно отреагировали на опасную находку. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники полиции прошлись по одному из торговых центров и обнаружили опасную подделку. В небольшом павильоне шла торговля контрафактной сигнализацией для автомобилей. С виду ее далеко не всегда удается отличить от настоящей. Зато проблем потом может быть много. Продавец не смог показать лицензию и договор на коммерческое использование товарного знака. Об этом сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

- Полицейские изъяли товар с признаками подделки и возбудили дело об административном правонарушении, - добавили в ведомстве.

Фотографии изъятой продукции дополнительно отправили в Санкт-Петербург. Это было сделано для того, чтобы сделать заключение. Нужно точно удостовериться в том, что сигнализация поддельная. После этого ее уничтожат. Такие устройства могут стоить дешевле оригинальных, но они опасны. Возгорание автомобиля – частое следствие установки такой системы.

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