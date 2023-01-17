Капремонт дороги к селу Большая Елань Иркутской области закончат в 2023 году

Чиновники проверили состояние дороги.

Путешествовать или ездить по делам по Сибири станет комфортнее к концу 2023 года. Жителям Приангарья обещают закончить капитальный ремонт дороги, которая соединяет федеральную трассу Р-255 «Сибирь» и село Большая Елань. Этот объект поручил привести в порядок президент Владимир Путин. Его указание будет выполнено, сообщает министерство транспорта региона.

– Вместе с жителем села Александром Щербаковым, который обращался к президенту, представителем компании-подрядчика и главой местной администрации мы ознакомились с ходом капремонта. По плану он завершится в конце сентября, – пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

Движение по дороге, которую и ждет капитальный ремонт, довольно активное. В сутки тут могут проезжать около 500 машин. При этом состояние дороги вызывает очень много вопросов. В Министерстве транспорта Приангарья отметили, что все работы постараются завершить как можно раньше.

Капитальный ремонт стартовал еще в 2022 году. Подрядчик успел убрать старое покрытие, а также выполнять устройство земляного полотна. Как только потеплеет, работы будут продолжены. На этом участке останется две полосы для движения.

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