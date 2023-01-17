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НовостиОбщество17 января 2023 14:45

Погода в Иркутской области 18 января не порадует метелями и сильным ветром

Сильный ветер и холода: погода в Иркутской области 18 января
Валентина БУЙЛОВА
Метели могут длиться несколько дней.

Метели могут длиться несколько дней.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Приангарья еще и не надеются на весеннее потепление, хотя всего неделю назад внезапно столбики термометров показали рост. Тем не менее, холода еще будут в области. Погода в Иркутской области 18 января далека от жаркой. Особенно морозно будет с учетом сильного ветра.

Погода в Иркутской области 18 января

- По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18-20 января в Катангском районе сохранятся сильные морозы с минимальными температурами воздуха -47,-52, местами до -57, - сообщают в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Переменная облачность и небольшой снег снова нагрянут в регион. Однако все бы ничего, если бы не северо-западный ветер, порывы которого будут достигать 19 м/с. Стоит подготовиться к метелям.

Температура в северных районах опустится до 38 градусов, местами даже до 48. В целом по региону ожидается -29 градусов.

В Иркутске синоптики обещают небольшой снег. Температура днем и ночью будет колебаться от 14 до 19 градусов ниже нуля.