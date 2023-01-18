Порывы ветра до 19 м/с ожидаются в Иркутске 18 января Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В столице Приангарья снова снег. Погода в Иркутске 18 января 2023 предполагает, что он будет идти в течение дня. Синоптики Иркутского Гидрометцентра рассказали КП-Иркутск, что в городе сегодня дует ветер с порывами до 15-19 м/с. Соответственно, сибирякам в подарок от небесной канцелярии в эту среду – метель.

Погода в Иркутске 18 января 2023: прогноз

- Погода в Иркутске 18 января 2023 облачная с прояснениями, - говорят синоптики. – Ветер дует северо-западный со скоростью 5-10 м/с и порывами до 15-19 м/с. Днем температурные показатели ожидаются -12…-14.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – 720 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза по региону, погода в Иркутской области 18 января принесет сильные морозы в Катангский район. Там сегодня возможен холод до -43…-48, местами до -33…-38. А в западных, центральных и южных районах Приангарья метели с ветром до 15-19 м/с.

Днем по области -13…-18, местами до -22…-27. В Чунском районе и на севере региона -24…-29, при натекании облаков похолодает до -32…-37.

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