Многокилометровые пробки образовались в Иркутске 18 января утром. Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Иркутске 18 января 2023 утром в половине десятого утра оцениваются в восемь баллов. А вот около девяти утра были все 10 баллов. Заторы на дорогах образовались многокилометровые. Причиной всему – метеоусловия, снова в городе идет снег.

Пробки в Иркутске 18 января 2023 утром: где заторы

Пробки в Иркутске 18 января 2023 утром 8 баллов, это на 2 балла больше, чем обычно в это время в среду, - сообщили КП-Иркутск Яндекс. - Ожидается, что пробки продолжат снижаться и к 10 часам достигнут 5 баллов.

Затруднено движение на всех переправах с левого берега Ангары на правый. «Стоит» Иннокентьевский мост, пробка на подъезде к Академическому мосту (по самому сооружения путь более-менее). Заторы у Глазковского моста начинаются уже на улице Трактовая, далее путь сложен по Иркутному мосту, улице Боткина, 2-я Железнодорожная, Маяковского. Сам бывший «старый» мост на карте расцвечен желтым. Пробка на плотине ГЭС уже длиннее двух километров.

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