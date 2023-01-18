Двух девушек задержали за распространение наркотиков в Ангарске с поличным

Девушки делали тайник, когда их задержали полицейские
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Взяли с поличным. Двух девушек в Ангарске задержали за распространение наркотиков. Их арестовали в тот момент, когда они делали схрон. В тайнике полицейские обнаружили почти 250 граммов запрещенных веществ. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
- Ангарчанок задержали оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Ангарскому городскому округу, - поясняют в полиции. – После дома у них провели обыски.
Что же нашли там полицейские? Подтверждения преступной деятельности сибирячек – весы, упаковочный материал, также две банковские карты.
- Предложение подзаработать таким образом девушки нашли в Интернете, - говорят следователи. - Товар получили по координатам, которые прислал куратор через сообщение в мессенджере.
Теперь обеим грозит срок за решеткой. Уголовные дела уже возбуждены. Ангарчанкам грозит лишение свободы от 15 до 20 лет.
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