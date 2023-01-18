Прямой авиарейс возобновили из Иркутска в Харбин Фото: Иван ВИСЛОВ

Теперь из столицы Приангарья вновь можно улететь в Харбин. Пассажирские авиаперевозки возобновились с 17 января. Накануне первый самолет авиакомпании «ИрАэро» приземлился в столице Хэйлунцзяна в 00:40 по пекинскому времени. Об этом в соцсетях сообщает генеральное консульство России в Харбине.

Регулярный рейс № IO889/890 будет выполняться два раза в неделю: из Иркутска в Харбин в понедельник и пятницу, из Харбина в Иркутск – во вторник и субботу.

Так, количество прямых рейсов между российскими городами и Харбином возросло до четырех.

Напомним, 2,6 млн пассажиров воспользовались услугами аэропорта Иркутска в 2022 году. Такой показатель достигнут впервые. 190 614 путешественников были зафиксированы на международных рейсах. В основном в их список вошли следующие популярные направления: Ош, Бишкек, Ташкент, Наманган, Душанбе и Таиланд. Также были востребованы перелеты по России. Чаще всего пассажиры выбирали Москву, Санкт-Петербург, Владивосток и Красноярск.