Стало известно, где в Иркутской области можно будет окунуться в иордань в Крещение Господне Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Приангарье завершается подготовка к празднику Крещения Господня. По информации на 18 января, оборудовано 87 иорданей, в том числе 47 прорубей для проведения обряда купания. В 2023 году впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса окунуться в ледяную воду смогут жители сразу 55 населенных пунктов Иркутской области, сообщают в пресс-службе регионального Главка МЧС.

- В Иркутске традиционным местом оборудования иорданей является залив Якоби, - отмечают в ведомстве. - Толщина льда в данном месте массового выхода на лед составляет 65 см и является безопасной для проведения такого мероприятия.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказала о советах для новичков от опытного моржа. Президент Региональной Общественной организации «Клуб закаливания и зимнего плавания «Прибайкальцы» Андрей Бугай в 2019 году поставил рекорд. Он всего за 65 секунд проплыл 60 метров подо льдом Байкала с задержкой дыхания. Причем еще и без гидрокостюма.

Полный список купелей на Крещение в Иркутской области опубликовали в МЧС. Ознакомиться с ним можно ЗДЕСЬ.

Полный список иорданей опубликовали в МЧС. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Купели созданы в 55 населенных пунктах региона. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В регионе почти 90 иорданей. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

На местах будут дежурить медики, полицейские и сотрудники МЧС. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Верующих обеспечат теплыми палатками и мобильными туалетами. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области