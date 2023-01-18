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НовостиОбщество18 января 2023 2:58

Стало известно, где в Иркутской области можно будет окунуться в иордань в Крещение Господне

Полный список купелей на Крещение в Иркутской области опубликовали в МЧС
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Стало известно, где в Иркутской области можно будет окунуться в иордань в Крещение Господне

Стало известно, где в Иркутской области можно будет окунуться в иордань в Крещение Господне

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Приангарье завершается подготовка к празднику Крещения Господня. По информации на 18 января, оборудовано 87 иорданей, в том числе 47 прорубей для проведения обряда купания. В 2023 году впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса окунуться в ледяную воду смогут жители сразу 55 населенных пунктов Иркутской области, сообщают в пресс-службе регионального Главка МЧС.

- В Иркутске традиционным местом оборудования иорданей является залив Якоби, - отмечают в ведомстве. - Толщина льда в данном месте массового выхода на лед составляет 65 см и является безопасной для проведения такого мероприятия.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказала о советах для новичков от опытного моржа. Президент Региональной Общественной организации «Клуб закаливания и зимнего плавания «Прибайкальцы» Андрей Бугай в 2019 году поставил рекорд. Он всего за 65 секунд проплыл 60 метров подо льдом Байкала с задержкой дыхания. Причем еще и без гидрокостюма.

Полный список купелей на Крещение в Иркутской области опубликовали в МЧС. Ознакомиться с ним можно ЗДЕСЬ.

Полный список иорданей опубликовали в МЧС.

Полный список иорданей опубликовали в МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Купели созданы в 55 населенных пунктах региона.

Купели созданы в 55 населенных пунктах региона.

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В регионе почти 90 иорданей.

В регионе почти 90 иорданей.

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

На местах будут дежурить медики, полицейские и сотрудники МЧС.

На местах будут дежурить медики, полицейские и сотрудники МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Верующих обеспечат теплыми палатками и мобильными туалетами.

Верующих обеспечат теплыми палатками и мобильными туалетами.

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Людей просят быть особенно осторожными во время проведения обряда купания

Людей просят быть особенно осторожными во время проведения обряда купания

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области