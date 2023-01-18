Стало известно, где в Иркутской области можно будет окунуться в иордань в Крещение Господне
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Приангарье завершается подготовка к празднику Крещения Господня. По информации на 18 января, оборудовано 87 иорданей, в том числе 47 прорубей для проведения обряда купания. В 2023 году впервые после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса окунуться в ледяную воду смогут жители сразу 55 населенных пунктов Иркутской области, сообщают в пресс-службе регионального Главка МЧС.
- В Иркутске традиционным местом оборудования иорданей является залив Якоби, - отмечают в ведомстве. - Толщина льда в данном месте массового выхода на лед составляет 65 см и является безопасной для проведения такого мероприятия.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказала о советах для новичков от опытного моржа. Президент Региональной Общественной организации «Клуб закаливания и зимнего плавания «Прибайкальцы» Андрей Бугай в 2019 году поставил рекорд. Он всего за 65 секунд проплыл 60 метров подо льдом Байкала с задержкой дыхания. Причем еще и без гидрокостюма.
Полный список купелей на Крещение в Иркутской области опубликовали в МЧС. Ознакомиться с ним можно ЗДЕСЬ.
Полный список иорданей опубликовали в МЧС.
Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
Купели созданы в 55 населенных пунктах региона.
Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
В регионе почти 90 иорданей.
Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
На местах будут дежурить медики, полицейские и сотрудники МЧС.
Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
Верующих обеспечат теплыми палатками и мобильными туалетами.
Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
Людей просят быть особенно осторожными во время проведения обряда купания
Фото: ГУ МЧС по Иркутской области