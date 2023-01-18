63 сессия Заксобрания Иркутской области завершила работу важными решениями

Депутаты обсудили различные вопросы региона. Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

63 сессия Законодательного собрания Иркутской области состоялась 18 января. Депутаты собрались под руководством спикера областного парламента Александра Ведерникова. Всего 34 человека, а также представители различных ведомств обсудили важные проблемы Приангарья. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания региона.

- Всего в повестку январской сессии включено 33 вопроса. В том числе, это ряд законопроектов в сфере социально-культурного законодательства, в сфере собственности и экономической политики, - добавили в пресс-службе.

Также депутаты отчитались о своей работе с 1 января по 31 декабря 2022 года. Отдельное внимание было уделено отчетам о деятельности комитетов и комиссий. Депутатские фракции отчитались о своей работе. Отдельно парламентарии коснулись вопроса использования лесных ресурсов в регионе.

Прозвучала информация и о том, что пристальное внимание нужно уделять всем обращениям жителей Приангарья.

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