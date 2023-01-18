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НовостиОбщество18 января 2023 7:45

63 сессия Заксобрания Иркутской области завершила работу важными решениями

Было озвучено, что много внимания политики будут уделять обращениям жителей Приангарья
Валентина БУЙЛОВА
Депутаты обсудили различные вопросы региона.

Депутаты обсудили различные вопросы региона.

Фото: Законодательное Собрание Иркутской области

63 сессия Законодательного собрания Иркутской области состоялась 18 января. Депутаты собрались под руководством спикера областного парламента Александра Ведерникова. Всего 34 человека, а также представители различных ведомств обсудили важные проблемы Приангарья. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания региона.

- Всего в повестку январской сессии включено 33 вопроса. В том числе, это ряд законопроектов в сфере социально-культурного законодательства, в сфере собственности и экономической политики, - добавили в пресс-службе.

Также депутаты отчитались о своей работе с 1 января по 31 декабря 2022 года. Отдельное внимание было уделено отчетам о деятельности комитетов и комиссий. Депутатские фракции отчитались о своей работе. Отдельно парламентарии коснулись вопроса использования лесных ресурсов в регионе.

Прозвучала информация и о том, что пристальное внимание нужно уделять всем обращениям жителей Приангарья.

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