Следком возбудил уголовное дело по обращению многодетной матери из Нижнеудинска

Многодетная мать была вынуждена даже тратить маткапитал на обустройство аварийного жилья. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во время прямого эфира «Народного фронта» поступил звонок от Светланы Ситник из Нижнеудинска. Женщина рассказала, что живет в аварийном доме с четырьмя маленькими детьми. Ей обещали, что расселят всех до 2027 года. По факту обращения Следком по Иркутской области возбудил уголовное дело.

- По решению руководителя Следственного управления СК России по Иркутской области Анатолия Ситникова следственным отделом по г. Нижнеудинск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность), - добавили в пресс-службе ведомства.

Сейчас следователи проводят необходимые проверки. Дом признали аварийным еще в 2020 году. Все собственники жилья будут опрошены. Также следователи побеседуют с представителями администрации города.

Пока семья живет в двухэтажном бараке. Всего в нем восемь квартир. Однако, по словам Светланы, ее квартира в ужасном состоянии. Дома были построены около 70-80 лет назад, за это время их никто не ремонтировал.

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