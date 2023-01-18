Школу на 1225 мест начнут строить в микрорайоне «Союз» Иркутска в 2023 году

Работы начнутся с завоза стройматериалов и установки ограждений. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Новые школы нужны во многих городах Иркутской области. Это тоже стимулирует рождаемость в регионе, ведь социальная инфраструктура крайне важна. Поэтому жители микрорайона «Союз» Свердловского района Иркутска ждут новую школу. Ее обещают начать строить в 2023 году, уже весной. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- На месте установят ограждения, начнут завозить строительные материалы. Сейчас формируется заявка для определения подрядной организации на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию этого объекта, - пояснили в пресс-службе.

Решение о строительстве школы было принято в том числе в результате обращений жителей микрорайона. Они сообщали о том, что нужна школа, так как детям важно учиться в комфортных условиях, не в переполненных классах. С учетом начала работ в 2023 году есть шанс, что через несколько лет учебное заведение откроют. Изначально сообщалось, что школа должна быть сдана в 2024 году.

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