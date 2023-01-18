В Иркутске разыскивают мужчину, который совершил преступление на бульваре Постышева

Так выглядит разыскиваемый мужчина. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Обычный прохожий в шапке и с закрытым лицом не вызывает вопросы в сильный мороз. Кажется, что таким образом человек защищает себя от холода. Но оказалось, что прохожий вполне может быть опасным преступником. Как раз такого разыскивает полиция. Об этом сообщили в СУ СК России по Иркутской области.

- Разыскивается молодой человек, совершивший тяжкое преступление на бульваре Постышева в Иркутске. Сотрудниками правоохранительных органов изъята видеозапись с изображением подозреваемого, - добавили в ведомстве.

Следователи просят всех, кто видел подозреваемого, сообщить в следственный отдел. Также можно обратиться в дежурную часть полиции №7. Сотрудники правоохранительных органов принимают информацию в том числе в соцсетях. Например, можно отправить актуальные данные о мужчине в соцсети «ВКонтакте» или в сообщество Следственного управления СК России по Иркутской области.

Номера телефонов: 8 (3952) 24-10-25 и 29-21-40.