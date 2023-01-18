Врач-рентгенолог посоветовал немедленно ехать в больницу при переломе носа

Перелом носа - это точно повод пойти к врачу. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Перелом носа часто начинается с кровотечения и отека. Далеко не все сразу обращаются на помощью. Да, дышать сложно, но вдруг пройдет само? К сожалению, нет. Нужно как можно скорее сначала приложить холод, а потом ехать в больницу, посоветовал врач-рентгенолог Талдомской ЦРБ Алексей Рахманов. Об этом сообщает NEWS.ru.

- В любом случае будет трудно дышать из-за отека. Облегчить [симптомы поможет] любой доступный холод. Зимой — снег. Либо охлаждающий пакет, лед, что угодно из морозилки — мясо, овощи, — пояснил специалист.

По его словам, нужно оперативно попасть на прием к хирургу или травматологу. Они назначат все необходимые исследования. Кроме того, могут порекомендовать даже КТ, чтобы убедиться в отсутствии осложнений. А они могут быть. Иногда промедление с лечением приводит к некрозу, гангрене, тромбозу и другим серьезным последствиям.