Крещенские купания под запретом для людей с хроническими заболеваниями

Купание в проруби - испытание для всего тела. Фото: Иван МАКЕЕВ

Организм человека, конечно, может пережить внезапное погружение в ледяную воду, но далеко не всегда это заканчивается хорошо. Идеально готовить себя к крещенским купаниями с лета. Постепенно температура воздуха и воды будет понижаться, тело привыкнет. А вот людям с хроническими заболеваниями вовсе лучше избегать таких экспериментов, считает врач-терапевт Надежда Чернышова. Об этом сообщает NEWS.ru.

- Если чувствуется озноб, недомогание, кашель, насморк или только что вы переболели ОРВИ или гриппом, было обострение хронического заболевания, точно в прорубь лесть нельзя. Это даже касается больного зуба. При хронических заболеваниях почек, легких, тяжелых заболеваниях сердечно-сосудистой системы, стенокардии, аритмии, гипертонии купание в проруби противопоказано, — подчеркнула Чернышова.

Врач особенно акцентировала внимание на том, что купание в проруби в состоянии алкогольного опьянения представляет реальную опасность. Тонус сосудов регулируется плохо. Также не стоит устраивать экстремальные заплывы на голодный или, напротив, сытый желудок. Допускается только умеренная легкость в животе.