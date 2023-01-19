Где чаще происходят ДТП в Иркутске: карта

Дополнительные экипажи ГИБДД выставят в 10 самых аварийных местах на дорогах Иркутска
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
ДТП на дорогах может случиться в любом районе города. Это, конечно, зависит не только от дорожных условий, но и от опытности водителей и других факторов. Однако, есть участки магистралей, где автоаварии происходят чаще. Топ-10 аварийных мест на дорогах Иркутска составили сотрудники городской Госавтоинспекции. Кп-Иркутск узнала, где чаще происходят ДТП в Иркутске.
Полицейские отмечают, что список очагов аварийности определен после изучения статистики ДТП в прошлом 2022 году.
- Этим местам будет уделяться особое внимание в текущем году, - говорят инспекторы ДПС.
Как же планируется снижать риск ДТП? Полицейские будут проводить в этих районах целевые рейды, чаще выставлять там свои экипажи. Запланирован ряд профилактических бесед с автомобилистами.
- Также в администрации Иркутска и района были отправлены предложения по улучшению дорожно-транспортной обстановки и предотвращению автоаварий, - отмечают в Госавтоинспекции Иркутска.
КОНКРЕТНО
Топ-10 очагов аварийности на дорогах Иркутска
Топ-10 очагов аварийности на дорогах Иркутска. Карта предоставлена Госавтоинспекцией Иркутска
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