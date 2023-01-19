Реконструкцию кинотеатра «Марат» в Иркутске завершат в октябре. Фото: министерство культуры Иркутской области

Реконструкция кинотеатра «Марат» продолжается в Иркутске. Завершить строительно-монтажные работы планируют в октябре. После – к концу года - в здании откроется культурно-досуговый центр. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе министерства культуры Иркутской области.

- Здание является объектом культурного наследия, - пояснили специалисты. - Оно было построено в 30-х годах прошлого столетия и пустовало последние 20 лет.

Отмечается, что на протяжении долгого времени объект был в частных руках. На данный момент все процедуры по переходу его в муниципальную собственность пройдены. Реконструкция идет по графику.

- Особое внимание будет уделено фасаду, который представляет историческую ценность, - отметили в минкульте региона. - Над входной группой специалисты восстановят утраченные скульптуры. В здании установят пандусы и лифт для маломобильных иркутян.

Полностью к открытию культурно-досуговый центр будет готов к концу 2023 года. Что же разместят там? Отвечаем: библиотеку, картинную галерею, три зала – актовый, спортивный, музыкальный. Также предполагается размещение помещений для занятия рукоделием, хореографией, творчеством, музыкой, вокалом.

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