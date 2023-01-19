Стало известно, как долго продержатся крещенские морозы в Иркутской области

В Иркутске и по области установились крещенские морозы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Температура воздуха в регионе будет ниже климатической нормы на 7-14 градусов. Аномальное похолодание, накрывшее Приангарье накануне, продержится в регионе до 24 января. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- 19-24 января в Прибайкалье ожидаются сильные морозы с минимальными температурами воздуха -34…-39 градусов, - говорят спасатели. - Местами столбики уличных термометров и вовсе опустятся до -40…-45 градусов. Но холоднее всего будет в северных и верхнеленских районах, там до -45…-50, местами до -55 градусов.

Как отметили в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, такие показатели гораздо ниже нормы: где-то на 7, а где-то и на 14 градусов. В такую погоду лучше отказаться от выездов на природу, отменить походы, пешие переходы и даже дальние поездки, потому что как поведет себя транспорт в такой холод – предсказать сложно.

- В сильные морозы значительно возрастает риск пожаров в жилье, - предупреждают в ГУ МЧС региона. – Нужно соблюдать необходимые требования: не перегружать электросеть, не пользоваться старыми, неисправными электроприборами или обогревателями кустарного производства, не перекаливать печи.

И, конечно, спасатели настоятельно рекомендуют не оставлять включенные в сеть приборы без присмотра, а также для раннего обнаружения дыма установить дома пожарные извещатели. Они позволят не только вовремя среагировать на пожар, но и спасти жизнь.

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