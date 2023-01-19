Иркутская область получит почти 1,7 млрд рублей на водоотведение в Иркутской области Фото: Олег ЗОЛОТО

Региональную программу модернизации разработала Иркутская область совместно с минстроем России и ППК «Фонд развития территорий» в рамках поручений президента Владимира Путина. Цель – улучшить качество коммунальных услуг для населения численностью около 40 тысяч человек.

В Иркутске, к примеру, было запланировано обновление системы водоотведения. Реконструкция напорного трубопровода от КНС-21 до улицы Космический проезд с устройством КНС «Нижний бьеф» будет реализовано в том числе за счет средств из федерального бюджета. Только на 2023-2024 годы на эти цели выделят 1 млрд 688,6 млн рублей. При этом общая стоимость работ- 2 млрд 786,9 млн рублей, учитывая деньги региона.

Кроме того, будут завершены работы по реконструкции канализационно-очистных сооружений правого берега Иркутска.

Напомним, подрядчика для строительства школы в иркутском микрорайоне «Союз» определят до конца марта 2023 года. Специалисты компании должны будут спроектировать учебное заведение на 1225 мест, а потом уже начать работы по возведению. Уже в сентябре текущего года запланирован старт строительства. Нормативный срок завершения - конец 2024 года. Средства будут выделены как из федерального, так и регионального и местного бюджетов. Потенциальных подрядчиков призвали трезво оценивать свои возможности.