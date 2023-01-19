Вейпы могут запретить в России

Вейпы могу запретить в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Госдуме задумались о том, чтобы запретить продажу электронных устройств для курения, известных под названием вейпы. Председатель Вячеслав Володин предложил профильным комитетам подготовить предложения на эту тему. Особое опасение вызывает то, что к вейпам пристрастились подростки, так что инициатива направлена, прежде всего, на ограничение курения среди них. Об этом сообщает «Тайшет24»

- Та сфера, которой сейчас мы с вами коснулись, она носит особый характер. Это не предприятие по выпуску одежды, не завод, извините меня, по выпуску автомобилей. Это все сопряжено со здоровьем граждан, - подчеркнул спикер Госдумы.

Стоит отметить, что в составе жидкостей для вейп-систем – целый химический набор, от никотина до пропиленгликоля, глицерина и диацетила, которые облегчают проникновение никотина в организм. Как эти вещества влияют на легкие, еще до конца не ясно, но отрицательное влияние на организм уже доказано.