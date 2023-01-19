Трое детей пострадали в ДТП на дорогах Иркутска и района за сутки Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские обеспокоены участившимися ДТП с детьми. Только за прошедшие сутки на дорогах Иркутска и Иркутского района сразу трое несовершеннолетних пострадали в авариях. Около 10 часов утра на улице Швецова водитель сбил 12-летнюю девочку и скрылся, рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Аналогичный инцидент произошел на улице Кирова села Хомутово, где в вечернее время водитель сбил 9-летнюю девочку, после чего уехал в неизвестном направлении, - рассказали в ведомстве.

В обоих случаях дети оказались в больнице.

Еще один случай произошел на улице Баумана в областном центре. Под колеса попал 10-летний ребенок. Его родители отказались от госпитализации.

Полиция начала проверку по всем ДТП. Прокуратура также держит ситуацию на контроле.