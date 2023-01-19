Автомобиль и два газовых баллона эвакуировали из загоревшегося дома в Иркутске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Иркутские спасатели локализовали пожар в жилом доме в Куйбышевском районе. Теперь тушат открытый огонь на площади 140 квадратных метров. Из охваченных пламенем комнат успели эвакуировать два газовых баллона. Из гаража – автомобиль. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Сегодня в 12:15 (ирк) поступила информация о пожаре в частном доме на улице Радищева в городе Иркутске, - рассказали в ведомстве. - На месте работают 3 единицы техники и 11 человек.

К счастью, никто не пострадал. Однако есть риск распространения огня на другие постройки. Пожарными из гаража эвакуирован автомобиль. Дознаватели МЧС устанавливают причины произошедшего.