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НовостиЗдоровье19 января 2023 6:50

87 случаев коронавируса подтвердились за сутки в Иркутской области

В минувшие сутки скончался один зараженный пациент
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
87 случаев коронавируса подтвердились за сутки в Иркутской области

87 случаев коронавируса подтвердились за сутки в Иркутской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 19 января 2023 года, в Приангарье 358 966 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Это на 87 больше, чем днем ранее. Также в минувшие сутки скончался один зараженный пациент. Причина летального исхода - сопутствующие COVID-19 заболевания. Всего подобных случаев с начала пандемии 934. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- За все время зарегистрировано 8864 (0) летальных случая из-за инфекции, - отмечают в ведомстве.

Выздоровели 354 216 человек.

Чтобы снизить риски заражения, не забывайте вовремя прививаться и ревакцинироваться, говорят специалисты.