Рекордно низкая рождаемость зафиксирована в Иркутской области в 2022 году

Рождаемость в Приангарье падает несколько лет подряд. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Поддержка рождаемости остается одним из главных приоритетов государства в течение последних лет. Различные ипотечные программы, рост объема маткапитала и так далее должны стимулировать молодые семьи заводить детей. В Приангарье все складывается не так просто. В 2022 году здесь родилось только 24 753 детей. Это рекордно низкий показатель за последние 11 лет. Об этом сообщает служба ЗАГС Иркутской области.

- В 2011 году было выдано 37 506 свидетельств о рождении. Также было заключено 23 633 брака. В 2022 году показатели ниже. Свидетельства о рождении получили 24 753 детей, брак заключили 19 085 жителей региона, - уточнили в учреждении.

Рождаемость начала падать в Приангарье с 2016 года. До этого в среднем рождалось около 37 тыс. детей в год. Отметку ниже 30 тыс. регион пересек в 2019 году. В среднем, каждый год рождается на 1 тыс. детей меньше.

При этом количество браков и разводов почти не меняется. Исключением был только 2020 год, когда жители Приангарья 14 тыс. раз связали себя узами брака. Обычно ЗАГС выдает около 18-20 тыс. свидетельств о заключении брака в год.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08