Родительский день 25 апреля могут объявить нерабочим в Иркутской области в 2023 году

Радоница почитается многими жителями Приангарья. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Родительский день, который также называют Радоницей, традиционно является частью жизни многих жителей Приангарья. В этот день люди посещают могилы усопших родственников и друзей, чтят их память. Часто Радоница выпадает на будний день, что создает определенные неудобства. В Приангарье могут изменить это. В частности, уже в этом году 25 апреля могут объявить нерабочим днем. Об этом сообщается в системе «Электронный парламент», куда внесен соответствующий законопроект.

- В целом ряде регионов Российской Федерации этот день объявлен региональным праздником и нерабочим (праздничным) днем. Региональные законы об объявлении Радоницы нерабочим(праздничным) днем приняты в Саратовской и Пензенской областях, в Ставропольском крае, - сообщается в пояснительной записке к документу.

Дата может меняться из года в год, так как она связана с празднованием Пасхи. Таким образом, в 2023 году 25 апреля может стать нерабочим днем, а в 2024 году, к примеру, 14 мая. Также авторы инициативы подчеркивают, что с аналогичной просьбой обращался уже митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан.

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