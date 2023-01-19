Мобильный пункт дорожного контроля начнет работать в Иркутской области с 24 января

Дороги Иркутской области под пристальным контролем ГИБДД. Фото: Иван МАКЕЕВ

С начала 2023 года в Приангарье случилось 84 ДТП, в которых погибли 14 человек. Это всего чуть более чем за две недели. При этом более 100 получили травмы различной степени тяжести. Чтобы уменьшить аварийность на дорогах, будет запущен мобильный пункт дорожного контроля скоростного режима, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

– Основной причиной ДТП является превышение скорости. Наша главная задача – обеспечение безопасности на дорогах региона; заставить водителя ехать медленнее и сберечь жизнь и здоровье ему, пассажирам и другим участникам дорожного движения, – подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

Пункт контроля начнет свою работу уже 24 января. По дорогам региона будет двигаться комплекс, который сможет оперативно в онлайн-режиме снимать все нарушения. Информация будет максимально быстро передаваться в Центр автоматической фиксации правонарушений. Это позволит затем выписать штрафы тем, кто нарушает ПДД.

Оборудование будет выполнять поставленные задачи там, где нет привычных всем камер фото-видеофиксации. Водителям следует помнить об этом и не нарушать. Тем более что штраф может составить от 500 до 5 тыс. рублей, в зависимости от того, насколько превышена скорость.