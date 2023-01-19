«Листы ожидания» в Иркутской области внедряют для оптимизации записи к врачам

Запись станет более удобной. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Запись к врачу – это то, что волнует практически каждого жителя региона. Нужно оперативно и без хлопот попасть к специалисту, причем желательно в удобное время. Так удается сделать далеко не всегда. Однако решение нашлось. Теперь будут работать «листы ожидания», которые оптимизируют услугу. Об этом сообщает минздрав Иркутской области.

- Функция будет доступна при записи на прием к врачу через колл-центры медицинских организаций и по единому номеру телефона 8-800-200-37-97, - пояснил начальник управления развития системы здравоохранения регионального минздрава Александр Селедцов.

Сотрудники колл-центра будут фиксировать все данные обратившихся. Если у врача появится вдруг свободное «окно», об этом сообщат первому в очереди. К примеру, другой пациент может отказаться от визита. Кроме того, иногда меняется график работы, появляются дополнительные часы и дни приема.

В этом случае жителям Приангарья не придется самостоятельно постоянно мониторить портал записи или звонить в больницы