Все аварийные службы переведены в режим повышенной готовности из-за морозов в Иркутске

Морозы продержатся неделю. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

По прогнозам метеорологов, мороз в Иркутской области продержится почти неделю, в областном центре ночные температуры будут достигать –39 градусов. В связи с этим численный состав аварийных бригад коммунальных служб Иркутска увеличен, работа переведена в режим повышенной готовности. Такое поручение дал вице-мэр Дмитрий Ружников на заседании оперативного штаба с участием глав городских округов.

– Все ответственные службы должны быть готовы к устранению возможных чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с коммунальными авариями. Особенно это касается тепловиков, энергетиков, коммунальщиков и спасателей. В каждом комитете по управлению городским округом назначены дежурные, которые в круглосуточном режиме будут координировать работу управляющих компаний, – уточнил вице-мэр. – Помимо этого, при понижении температуры увеличивается нагрузка на электросети. Жителям следует соблюдать правила пожарной безопасности, быть аккуратными при применении обогревательных приборов и печного отопления.

Напомним: дошкольники и младшеклассники могут оставаться дома при температуре –30 и ниже, ученики с 5-го по 9-й класс – от –35 и ниже, с 10-го по 11-й класс – от –40 градусов. Однако все образовательные учреждения будут работать.

При любых чрезвычайных ситуациях иркутянам необходимо обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 520-112.