Школьников из Читы не пустили в школьный автобус из-за нехватки в нем места

Не все дети могут добраться в школу на автобусе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Организация подвоза школьников – актуальный вопрос для многих регионов. Чита не стала исключением. Недавно в комитет образования города поступила жалоба. Выяснилось, что пятиклассник из школы Железнодорожного района не попал на уроки, потому что его не пустили в автобус. В проезде отказала учитель. Об этом сообщает ZRTK.ru.

- Учащихся 5-х классов я предупредила и не пустила, потому что дети должны сидеть на закрепленных местах. Непосредственно должны быть пристегнуты. Мне их некуда было садить. У меня все места были заняты, - пояснила учитель технологии Екатерина Потапова.

Речь идет о маршруте, который позволяет ученикам 45 школы добраться от микрорайона Хороший и улицы Советской. Путь занимает несколько километров. Чтобы дети вовремя попадали на уроки, был запущен особый маршрут и составлены списки желающих. На нем сейчас только два автобуса. В итоге, десятки родителей подали заявления на подвоз детей, но руководство школы не может ничего сделать – транспорта нет. Следствием такого неприятного казуса и стала история со школьником, которому не позволили сесть в автобус.