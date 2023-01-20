Синоптики поделились, какой будет погода в Иркутске 20 января 2023 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 20 января 2023 будем чуть комфортнее, чем накануне. Крещенские морозы, которые пришли в наш регион накануне не отступят еще несколько дней. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 20 января 2023: прогноз

- Погода в Иркутске 20 января 2023 будет с переменной облачностью, выпадет небольшой снег, - уточняют метеорологи. – Ветер в городе дует с северо-запада со скоростью 5-10 м/с. Днем температура воздуха прогреется до -17…-19 градусов.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, нормальное – 724 миллиметра ртутного столба, а вот влажность воздуха повышенная – 84%.

Что касается прогноза по региону, то погода в Иркутской области 23 января на порядок холоднее, чем в столице Приангарья. Особенно холодно на северо-востоке и в Катангском районе. Там местами до -47 градусов. В остальных территориях самыми низкими показателями станут -38 на уличных термометрах. Такой холод сегодня возможен в пониженных местностях на севере области. В целом же по области 20 января -17…-22, местами -27…-32. Ветер с порывами до 14 м/с и небольшой, местами умеренный снег приготовила сибирякам небесная канцелярия.

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