Инспекторы ГИБДД просят сообщать о горках с выездом на проезжую часть в Иркутске. Фото: Госавтоинспекция Иркутска

Полицейские просят сообщать им о несанкционированных горках, выходящих на проезжую часть в столице Приангарья. Специалисты проедут на место, и если убедятся, что катания в этом месте действительно может привести к ДТП или травмированию детей, то опасное место для катания будет ликвидировано. Об этом КП-Иркутск рассказали в Госавтоинспекции города.

- С начала зимнего периода нами выявлено 9 стихийных зимних склонов, выходящих на проезжую часть, - говорят полицейские. - Только на улице Онежской засыпано пескосоляной смесью 4 несанкционированные горки около домов №129 и 131.

Стоит отметить, что как только выпадает новый снег, дети тут же раскатывают эти склоны снова. Так что такие места проверяют постоянно. Также опасные склоны были обработаны на улицах Верхняя Набережная, Красных Мадьяр, 5-ой Летчиков, проспекте Маршала Жукова и в микрорайоне Университетском. Над этим трудились специалисты дежурно-диспетчерской службы.

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