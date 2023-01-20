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НовостиОбщество20 января 2023 3:45

Реже вывозить мусор могут в Иркутске из-за экстремальных морозов

Об этом сообщил региональный оператор по обращению с ТКО
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Реже вывозить мусор могут в Иркутске из-за экстремальных морозов

Реже вывозить мусор могут в Иркутске из-за экстремальных морозов

Фото: Иван МАКЕЕВ

О возможных изменениях в графике вывоза мусора предупредил иркутский региональный оператор по обращению с ТКО. Из-за аномальных морозов ниже -30 градусов высок риск поломки спецтехники. Прежде всего, низкие температуры опасны для работников, которые большую часть времени проводят на улице: водителей и грузчиков, отмечают в соцсетях «РТ-НЭО Иркутск».

- Согласно СанПиН 2.1.3684-21 раздела II п. 11, 13 срок накопления ТКО и КГО определяется исходя из среднесуточной температуры, - говорится в сообщении. -При температуре воздуха 4 градуса и ниже вывоз отходов предусмотрен: для ТКО - не реже одного раза в 3 суток, для КГО - не реже одного раза в 10 суток.

Напомним, 20 января жители Иркутской области активно «хвастаются» в соцсетях фотографиями своих термометров. Так, в Киренске, Маме и Бодайбо этим утром температура упала до суровых - 50 градусов.

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