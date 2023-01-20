Подрядчика оштрафовали на 1,7 млн рублей за срыв сроков ремонта поликлиники в Братске Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Глава фирмы-подрядчика оштрафован за срыв сроков исполнения госконтракта в Братске. Детская городская больница заплатила больше 36 миллионов рублей за капитальный ремонт здания поликлиники, но в итоге работы не были завершены вовремя. Прокуратура провела проверку. Об этом сообщают в пресс-службе регионального ведомства.

- Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков), - рассказали в прокуратуре Иркутской области.

Мировой судья Братска признал директора организации виновным в совершении правонарушения и обязал его выплатить 1,7 миллиона рублей штрафа. Госконтракт с подрядной организацией расторгнут.