Строительство новых социальных объектов обсудили депутаты Думы Иркутска

Постоянная комиссия Думы Иркутска обсудила строительство новых школ и детских садов. Фото: Дума Иркутска

Постоянная комиссия Думы Иркутска по вопросам градостроительства, архитектуры и дизайна под председательством депутата Евгения Савченко обсудила выделение земельных участков, проектирование и строительство новых социальных объектов на очередном заседании 20 января.

Обсуждались предложения по нескольким районам. Так, по инициативе депутата по округу № 2 Виталия Матвийчука планируется построить школу и детский сад на улице Норильской в микрорайоне Ново-Ленино. Для школы уже готова смета проектных работ: учебное учреждение рассчитано на 1125 мест и для подготовки всей документации требуется 33 млн рублей. Пока средств в муниципальной казне на эти цели не предусмотрено, но депутат предложил выделить их при ближайшей корректировке бюджета города.

– Наш микрорайон быстро застраивается. Появились новые жилые комплексы. А школы и детские сады перегружены. Предлагаю изыскать средства на проектирование и при необходимости обратиться к правительству области, – настаивал Виталий Матвийчук.

То же касается и проекта детского сада: уже выделен земельный участок, есть проект здания, рассчитанного на 350 детей. Однако документацию необходимо актуализировать и для этого требуется 29 млн рублей.

Депутат по округу № 14 Александр Квасов работает по строительству дополнительного учебного блока к школе №76. Для этого к территории учебного учреждения уже присоединён земельный участок, администрация города приступает к разработке проектно-сметной документации.

Ещё одна школа очень нужна на улице Ленской. Депутат по округу № 22 Алексей Распутин пояснил: земельный участок под этот объект сформирован и уже ведется работа по подготовке технического задания и выполнения сметного расчета на проектирование. В ближайшее время на очередном заседании Думы народные избранники обсудят вопрос выделения средств из городского бюджета на проектирование и строительство учебного заведения.