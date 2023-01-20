Школу и детский сад предложили построить в иркутском микрорайоне Ново-Ленино

Детский сад нужен жителям микрорайона Иркутска. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Микрорайон Ново-Ленино Иркутска может измениться через несколько лет. Здесь хотят построить школу и детский сад, что особенно важно для развития социальной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба городской Думы.

Было озвучено, что сметный расчет стоимости проектных работ готов. Ожидается, что школа будет рассчитана на 1125 мест. Детский сад должен будет принять 350 малышей. Земельные участки под эти цели есть, осталось только найти деньги. Например, проектно-сметная документация на школу может потребовать 33 млн рублей. Для проекта детского сада также нужно найти 29 млн рублей.

Если средства удастся выделить, то на улицах Норильской и Ленской через несколько лет появятся современные объекты социальной инфраструктуры.